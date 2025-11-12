Врач объяснил, почему витаминные комплексы не дают желаемого результата

Витаминно-минеральные комплексы широко представлены в аптеках и магазинах масс-маркета. Однако часто их приём не даёт ожидаемого результата. Кандидат медицинских наук, врач-элементолог медицинской клиники AdaptogenzzВ Андрей Скальный в беседе с Life.ru объяснил, что основная проблема заключается в несбалансированном составе таких препаратов — одни компоненты представлены в избытке, а другие практически отсутствуют.

Даже универсальные комплексы, разработанные с учётом пола и возраста, не всегда покрывают индивидуальные потребности конкретного человека. Особое внимание специалист уделил вопросу совместимости компонентов, указав, что некоторые элементы являются антагонистами. В качестве примера он привёл кальций, который снижает усвоение цинка и железа.

«Разные витамины требуют разных условий для усвоения. Водорастворимые витамины, как правило, рекомендуется принимать натощак или за 30–60 минут до еды. В отличие от них, жирорастворимые витамины лучше принимать во время или после еды. Водорастворимые витамины усваиваются быстрее и не накапливаются, а жирорастворимые способны к накоплению в организме, что при длительном использовании может привести к токсическому эффекту. Это особенно касается витаминов А и Д», — отметил эксперт.

Скальный также предупредил о риске аллергических реакций на компоненты комплексов и низкой биодоступности неорганических соединений, которые часто используются в массовых препаратах. Он привёл клинический случай, когда ребёнок-спортсмен, получавший витаминные комплексы, демонстрировал одновременно избыток одних нутриентов и дефицит других.

Врач рекомендовал перед приёмом любых добавок пройти комплексное обследование уровня витаминов и микроэлементов для разработки персонализированной схемы приёма.

«Это позволит определить индивидуальные потребности и подобрать персонализированный набор макро и микроэлементов, жирорастворимых и водорастворимых витаминов, а также аминокислот. В таком случае эффект от приёма нутрицевтиков будет максимальным», — заключил он.

