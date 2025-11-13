В МИД РФ рассказали об оправданиях итальянской газеты за интервью с Лавровым

Журналисты Corriere della Sera не проявили смелости и не признались в цензуре беседы с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В попытке оправдаться за цензуру интервью министра Сергея Лаврова, редакция «Коррьере делла Сера» выдвинула фантастическую версию случившегося: им якобы не дали возможности дополнительно, к интервью, провести «перекрёстный опрос и оспорить отдельные утверждения министра». Никаких дополнительных вопросов редакцией направлено и не было», — написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, полная версия интервью Сергея Лаврова итальянской Corriere della Sera не была опубликована, так как редакция сочла его высказывания слишком спорными и потребовала их проверки. Предложение выпустить урезанную версию в газете, а полную — онлайн, было отклонено редакцией.