13 ноября, 18:47

Центробанк утвердит новый перечень признаков мошеннических переводов с 2026 года

Обложка © Life.ru

С 2026 года в России начнёт действовать обновлённый перечень признаков мошеннических денежных переводов. Соответствующий приказ опубликовал Центробанк России.

Изменения коснутся операций с цифровым рублём — к ним теперь тоже будут применять правила блокировки подозрительных транзакций. Также в список добавили такой признак, как смена номера телефона для входа в онлайн-банк, что часто используют мошенники для получения доступа к счетам.

Центробанк регулярно обновляет критерии идентификации мошеннических операций в рамках борьбы с киберпреступностью в финансовой сфере. Действующий перечень признаков был утверждён ранее в 2024 году.

Эксперты выделяют три главные группы фраз-приманок, которые используют мошенники: ложные отсылки к госорганам, запросы личных данных и манипуляции на тему безопасности. Любые упоминания «специальных счетов» или требований сохранить разговор в тайне должны сразу насторожить, как и классические призывы не верить «бандитам из банка». Специалисты рекомендуют немедленно прекращать подобные разговоры и никогда не переходить по незнакомым ссылкам, помня, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Мошенничество
  • Криминал
