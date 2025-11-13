В Раде признали, что депутаты пользуются русским языком

В неформальном общении украинские парламентарии отдают предпочтение русскому языку, тогда как на официальном уровне используется исключительно украинский. Такую информацию распространило издание «Телеграф» со ссылкой на депутата Владимира Вятровича.

«Официально все выступают на украинском, но в неофициальном общении, к сожалению, преобладает русский», — сказал он, добавив, что эта тенденция хорошо заметна в повседневном взаимодействии между народными депутатами.

По его словам, сложившаяся практика демонстрирует разрыв между публичной сферой и реальными привычками коммуникации. Вятрович констатировал, что для многих его коллег русский остаётся языком неформального диалога, несмотря на все политические процессы последних лет.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют исключить русский из перечня языков, подлежащих защите. По мнению авторов документа, этот язык, как самый распространённый среди нацменьшинств, в перспективе может вытеснить украинский из сферы публичного общения.