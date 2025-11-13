Объём хищений средств у россиян составил 8,2 млрд рублей в III квартале года

Объём хищений денежных средств с банковских счётов россиян в третьем квартале 2025 года достиг 8,2 миллиарда рублей. Такие данные приводит Банк России в обзоре по информационной безопасности.

Показатель превысил среднее значение за последние четыре квартала почти на 260 миллионов рублей. За отчётный период было зафиксировано более 460 тысяч несанкционированных операций — на 50% больше среднегодового уровня. Основные потери пришлись на переводы через систему быстрых платежей и дистанционное банковское обслуживание.

По информации регулятора, большинство случаев мошенничества связано с методами социальной инженерии, когда злоумышленники убеждают граждан самостоятельно переводить им деньги под различными предлогами.

Ранее сообщалось, что был установлен новый порог для проверки потенциально мошеннических операций через Систему быстрых платежей (СБП). Повышенное внимание будет уделяться переводам на сумму от 200 тысяч рублей, направленным получателям, с которыми у плательщика отсутствовали финансовые операции в течение последних шести месяцев.