13 ноября, 18:52

Токаев направил письмо благодарности Путину после визита в Россию

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил письмо главе РФ Владимиру Путину сразу после государственного визита в Россию. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В письме Токаев поблагодарил российского коллегу за атмосферу доверия и открытости, которая способствовала успеху поездки. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента.

«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана», указал в письме президент Казахстана.

Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в следующем году
Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в следующем году

Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву на двухдневный государственный визит. Во время встречи Путин и Токаев подписали Декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

Лия Мурадьян
