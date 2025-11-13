В Ялте задержали мужчину за съёмку с дрона возле охраняемого объекта

В Ялте сотрудники Росгвардии задержали мужчину за использование беспилотного летательного аппарата рядом с охраняемым объектом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил дрон, который летел на небольшой высоте вблизи охраняемого объекта. Сотрудники проверили территорию и задержали оператора.

В Росгвардии заявили, что мужчина использовал дрон с функцией видеосъёмки и проигнорировал запрет на эксплуатацию беспилотников в Республике Крым. Задержанного передали сотрудникам МВД. По итогам проверки составили административный протокол.

Ранее Life.ru сообщал о решении польских властей депортировать украинца, запустившего дрон над правительственными зданиями в Варшаве. 21-летнему гражданину Украины предъявили обвинения за нарушение правил воздушного движения. После завершения следственных действий его передали пограничной службе с ходатайством о депортации.