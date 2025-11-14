Дизайн-концепции для регионов РФ разработали на практикуме в Нижнем Новгороде

На базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области завершился дизайн-практикум, в рамках которого участники освоили технологию «Департамент дизайна», разработанную Мастерской управления «Сенеж». В ходе заключительного этапа проекта 11 команд из десяти регионов страны создали дизайн-концепции, которые будут реализованы в их субъектах.

Как отметил заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам Алексей Жарич, формирование нового российского стиля является стратегической инициативой, реализуемой по указанию главы государства. Ключевой целью ставится создание современной визуальной системы, творчески переосмысляющей культурное наследие России и формирующей единый визуально-смысловой код для всей страны.

«Сегодня мы переходим от разрозненных решений к целостной дизайн-системе. Для регионов новый российский стиль станет «каркасом» для развития: их уникальная идентичность, органично встроенная в общую систему, превратится в ключевое конкурентное преимущество», — отметил он.

Фото © Предоставлено Life.ru

Особенностью практикума стало моделирование реальной структуры дизайн-подразделений, где каждый участник выполнял конкретную роль: руководитель определял стратегические цели, проектный менеджер обеспечивал соблюдение процессов, а дизайнеры создавали визуальные решения. Такой подход, как пояснил руководитель Мастерской госдизайна Вячеслав Правдзинский, гарантировал не только креативность, но и практическую эффективность.

Проекты команд охватили разнообразные направления: ярославские дизайнеры разрабатывали визуальный стиль ко Дню города, челябинская команда создавала концепцию новогоднего оформления, а специалисты из Ямало-Ненецкого округа работали над интеграцией бренда в систему госуправления. Представители Мурманской области обновляли дизайн-систему бренда «На севере жить», тамбовская команда готовила стиль к 250-летию наместничества, а тюменские специалисты разрабатывали логотип к 440-летию города.

Важным элементом практикума стал обмен опытом с представителями Правительства Нижегородской области, где технология «Департамент дизайна» успешно применяется несколько лет. Заместитель губернатора Олег Беркович подчеркнул необходимость нормативной базы, создания дизайн-шаблонов и банка фотографий региона.

«И одно из самых важных условий — политическая воля: если губернатор заинтересован и понимает важность дизайн-системы, она обязательно заработает», — заключил политик.

Фото © Предоставлено Life.ru

Ранее директор Музея дизайна Александра Санькова рассказала о формировании «нового русского стиля». По её словам, догонять мировой уровень российскому дизайну не нужно — у него всегда был свой путь. Сегодня в России формируется новый виток самоопределения — «национальный дизайн-код». Это сочетание богатого наследия с современными технологиями.