Директор Музея дизайна рассказала о формировании «нового русского стиля»

Почему про российский дизайн знают меньше, чем про скандинавский? И есть ли у нас шанс создать «новый русский стиль»? Директор Московского музея дизайна Александра Санькова уверена: пора вспомнить авангард, достать забытые архивы и заново рассказать миру о нашем национальном дизайн-коде.

Директор Московского музея дизайна Александра Санькова на полях II Международного симпозиума «Создавая будущее» рассказала Life.ru о вызовах, которые стоят перед отечественной школой, о поиске нового стиля и о том, как российский дизайн воспринимают за рубежом.

По её словам, догонять мировой уровень российскому дизайну не нужно — у него всегда был свой путь.

Русский авангард был ярчайшим явлением в мировом искусстве и до сих пор вдохновляет архитекторов и дизайнеров. В советское время задачи были другими: экономика плановая, продукция однотипная и долговечная, а не для того, «чтобы чаще звенела касса», как говорил Реймонд Лоу Александра Санькова

Сегодня, считает эксперт, в России формируется новый виток самоопределения — «национальный дизайн-код». Это сочетание богатого наследия с современными технологиями.

«Чтобы наша продукция была востребована не только в России, но и во всём мире, дизайнеры должны думать о том, кто мы, какие у нас ценности и каким мы хотим видеть будущее страны», — подчеркивает директор музея.

В основу этого кода, по её словам, ложатся традиции разных эпох — от русского стиля конца XIX века и авангарда 1910–1930-х до модернизма и функционализма второй половины XX века.

Главной ошибкой в восприятии российского дизайна на Западе Санькова называет не предвзятость, а незнание. Она напомнила, что в 2016 году проект о забытых архивах советских дизайнеров получил первую премию Лондонского биеннале и стал откровением для международного жюри: «Эксперты удивлялись, что в СССР существовали такие концепции, а они об этом не знали».

По мнению Саньковой, чтобы изменить ситуацию, необходимо активно показывать российский дизайн — устраивать выставки, участвовать в международных фестивалях и биеннале, снимать фильмы с субтитрами на иностранных языках.

«Нас просто не знают. А умный PR и качественная презентация — важные составляющие успеха», — уверена она.