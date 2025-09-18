Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:51

Директор Музея дизайна рассказала о формировании «нового русского стиля»

Александра Санькова: Новый русский стиль — это наш национальный дизайн-код

Александра Санькова — российский дизайнер, одна из создателей и директор Московского музея дизайна. Фото предоставлено Life.ru

Александра Санькова — российский дизайнер, одна из создателей и директор Московского музея дизайна. Фото предоставлено Life.ru

Почему про российский дизайн знают меньше, чем про скандинавский? И есть ли у нас шанс создать «новый русский стиль»? Директор Московского музея дизайна Александра Санькова уверена: пора вспомнить авангард, достать забытые архивы и заново рассказать миру о нашем национальном дизайн-коде.

Директор Московского музея дизайна Александра Санькова на полях II Международного симпозиума «Создавая будущее» рассказала Life.ru о вызовах, которые стоят перед отечественной школой, о поиске нового стиля и о том, как российский дизайн воспринимают за рубежом.

По её словам, догонять мировой уровень российскому дизайну не нужно — у него всегда был свой путь.

quote

Русский авангард был ярчайшим явлением в мировом искусстве и до сих пор вдохновляет архитекторов и дизайнеров. В советское время задачи были другими: экономика плановая, продукция однотипная и долговечная, а не для того, «чтобы чаще звенела касса», как говорил Реймонд Лоу

Александра Санькова

Сегодня, считает эксперт, в России формируется новый виток самоопределения — «национальный дизайн-код». Это сочетание богатого наследия с современными технологиями.

«Чтобы наша продукция была востребована не только в России, но и во всём мире, дизайнеры должны думать о том, кто мы, какие у нас ценности и каким мы хотим видеть будущее страны», — подчеркивает директор музея.

В основу этого кода, по её словам, ложатся традиции разных эпох — от русского стиля конца XIX века и авангарда 1910–1930-х до модернизма и функционализма второй половины XX века.

Эксперт объяснила, почему русский стиль стал трендом нейросетей по всему миру
Эксперт объяснила, почему русский стиль стал трендом нейросетей по всему миру

Главной ошибкой в восприятии российского дизайна на Западе Санькова называет не предвзятость, а незнание. Она напомнила, что в 2016 году проект о забытых архивах советских дизайнеров получил первую премию Лондонского биеннале и стал откровением для международного жюри: «Эксперты удивлялись, что в СССР существовали такие концепции, а они об этом не знали».

По мнению Саньковой, чтобы изменить ситуацию, необходимо активно показывать российский дизайн — устраивать выставки, участвовать в международных фестивалях и биеннале, снимать фильмы с субтитрами на иностранных языках.

«Мы русские — с нами Бог»: Как блогерша Sasha meet Russia впечатляет американцев русской культурой
«Мы русские — с нами Бог»: Как блогерша Sasha meet Russia впечатляет американцев русской культурой

«Нас просто не знают. А умный PR и качественная презентация — важные составляющие успеха», — уверена она.

За помощь в подготовке материала Life.ru благодарит пресс-службу Национального центра «Россия»

Уехавший из Киева продюсер сравнил украинскую и русскую культуру: Локальный мирок не заменит величие
Уехавший из Киева продюсер сравнил украинскую и русскую культуру: Локальный мирок не заменит величие
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • мода
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar