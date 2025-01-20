«Мы русские — с нами Бог»: Как блогерша Sasha meet Russia впечатляет американцев русской культурой

Саша Йост — переводчик, блогер и просветитель из США. Сама она себя называет русской американкой. Девушка ведёт блог о настоящей русской жизни, развеивая глупые стереотипы, популярные среди иностранцев, мол, все русские пьют водку, а по улицам городов ходят медведи. В материале расскажем подробнее, кто такая Sasha meet Russia, почему она так любит Россию и почему Россия любит её.

Кто такая Саша Йост

Александра Йост — блогер, которая полжизни провела в США, но нашла свой дом в России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashameetsrussia

О ранней жизни Саши Йост известно немного. Блогер родилась в Гонконге, провела более 10 лет в США, а два года назад обосновалась в России. Её отец — гражданин Америки, а мать — русская, в России у Саши живут бабушка и дедушка. В своём блоге Sasha Meets Russia девушка называет Россию «неправильно понятой страной» и обещает разрушать стереотипы, которые сейчас популярны на Западе.

Сначала Йост стала достаточно популярна в «ТикТоке» и на YouTube, причём видеохостинг удалил её канал через год, когда девушке удалось набрать 100 тысяч подписчиков и миллионы просмотров на своих видео с путешествиями по нашей стране. В запрещённой сети с фото Йост пишет: «Россия — мой дом». За эти два года блогер успела побывать в парке альпак, на Чистых прудах, в Санкт-Петербурге и Сибири, обвенчаться со своим мексиканским избранником в православной церкви и окунуться в крещенскую купель.

За что Саша Йост любит Россию

Саша Йост любит Россию, потому что она здесь выросла: каждый год девушка ездила к бабушке и дедушке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashameetsrussia

Ответ на этот вопрос весьма прост. Саша родилась в Гонконге, но часть детства провела в нашей стране, так как каждый год ездила сюда к бабушке и дедушке на лето. Кроме того, Йост не устаёт писать в каждом посте, что Россия — удивительно красивая страна, которая снова и снова поражает девушку своей природой, традициями и добротой русских людей. В октябре Александра советовала своей зарубежной аудитории прочитать знаменитые русские сказки: «Аленький цветочек» Аксакова, «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» Пушкина, «Царевну-лягушку» и другие. Будем надеяться, что Sasha meet Russia и дальше будет радовать нас красочными видео из своих путешествий.

Где в России находится родина Саши Йост

Мы выяснили, где именно живут бабушка и дедушка Саши Йост. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashameetsrussia

Где именно в России то самое место, куда каждый год на лето ездила Саша Йост? Оно находится в Сибири. Это город Минусинск на юге Красноярского края. Именно отсюда блогер начала своё путешествие по стране, и именно здесь был снят её первый контент. В одном из постов девушка писала: «Даже спустя столько лет всё здесь по-прежнему выглядит и ощущается точно так же, как в моём детстве. Те же леса, горы и яблони в саду моих бабушки и дедушки». Минусинск правда её любимый город, с которым Sasha meet Russia тесно объединяют семейные связи. Но за эти два года Саше Йост удалось побывать и в других местах нашей необъятной страны.

Самые интересные путешествия Саши Йост

Саша Йост ведёт невероятно интересный и красивый блог о той России, которую иностранцы даже не могут себе представить. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashameetsrussia

В блоге Sasha Meets Russia Йост постоянно публикует фото и видео своих путешествий по разным уголкам России. Мы решили выбрать несколько лучших маршрутов, которые девушка смогла осветить. Вот они.

Деревни коми и хантов на Ямале

Саша Йост побывала в деревнях коми и хантов и сфотографировалась в национальном костюме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashameetsrussia

Саша Йост побывала в одной из самых крайних северных точек нашей страны — в регионе, который является вотчиной коренных жителей Русского Севера. На Ямале традиционно проживают малые северные народы, и неделю Саша Йост провела в их компании. Она показала своей аудитории бескрайние снежные просторы, чумы, оленей, коми и хантов в традиционной одежде. И даже сама попозировала на камеру в нарядном хантском костюме.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге Саша Йост организовала себе свадьбу мечты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashameetsrussia

Для нас путешествие в Питер может показаться обыденным, но Саша Йост составила целую культурную программу. Северная Венеция располагает к интеллектуальному времяпрепровождению. Во время путешествия по культурной столице блогер обошла весь центр Петербурга, побывала на камерном концерте, где играли Чайковского, провела в Северной столице свадьбу и погуляла в Летнем саду.

Суздаль

В Суздале Саша Йост показала аудитории прекрасные храмы XVI века. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashameetsrussia

В Суздале русскую американку поразило количество церквей. «Церкви, церкви и ещё раз церкви», — писала она в своём блоге. В Суздале ей довелось подивиться на 35 православных храмов и пять монастырей, и большинство их них были построены в XVI–XVII веках. Стоит отметить, что Суздаль — один из старейших русских городов, основанный в 1024 году. Особое внимание Саша Йост уделила истории Софии Суздальской — эта русская святая в миру была Соломонией Сабуровой, женой великого князя Василия III. В монастырь её сослали за бездетность, а потом причислили к лику святых.

Какие стереотипы о России Саша Йост разрушает?

Оказывается, по улицам российских городов не ходят медведи: Александра Йост показывает это. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashameetsrussia

Рассказывать правду о России для Саши Йост — дело чести. В своём блоге она разрушает мифы о медведях, разгуливающих по улицам городов, вместо балалайки показывает концерт классической музыки с произведениями Чайковского, а неделя с коренными народами Русского Севера, по-видимому, вызвала у её аудитории разрыв шаблона. Новые станции московского метро, похожие на внутреннее убранство космического корабля, тоже поражают воображение подписчиков русской американки. Кроме того, блогер доносит важную идею: жить в России совсем не опасно, если вы готовы жить действительно духовной жизнью и соблюдать правила, по которым живёт наш великий народ. Чего не скажешь о западных странах.

А что Саша Йост говорит о жизни за границей?

За границей Саша Йост не раз сталкивалась с русофобией. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashameetsrussia

На Западе Саша из-за своего русского происхождения часто сталкивалась с русофобией. Аудитория блогерши была удивлена, когда узнала, что в России не воруют телефоны и сумочки на улице. Никаких вооружённых ножами «роудмэнов», которых можно в избытке встретить на улицах Лондона; никаких ограблений с огнестрельным оружием, как до сих пор случается в США; никакого воровства телефонов на глазах у всего честного народа, как в парижском метро. В России оказалось гораздо безопаснее, чем иностранцы могли себе представить.