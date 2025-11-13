Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 19:48

Крючков заявил о новой атаке Украины на Крым в медиапространстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что против полуострова началась масштабная информационная атака со стороны Украины. Украинские ресурсы распространяют фейки и пытаются выдать обычную работу ПВО за «прилёты» и «попадания».

«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилёты и попадания. Это ложь!» – написал Крючков в своём телеграм-канале.

Он также напомнил жителям полуострова, что публиковать видео работы систем противовоздушной обороны категорически запрещено.

«Просим доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену», – добавил советник.

ВСУ могли спрятать до 10 морских дронов у берегов Крыма
ВСУ могли спрятать до 10 морских дронов у берегов Крыма

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за вечер уничтожили 14 украинских беспилотников самолётного типа над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar