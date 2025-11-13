Гол нападающего ЦСКА Алеррандро номинирован на премию Пушкаша
Алеррандро. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Нападающий ЦСКА Алеррандро номинирован на премию ФИФА имени Пушкаша, присуждаемую за самый красивый гол года. Номинированный мяч был забит бразильским футболистом в 2024 году в ворота «Крузейро», когда он выступал за «Виторию». В том сезоне Алеррандро, разделив звание лучшего бомбардира бразильской серии А с Юри Алберто, забил 15 мячей.
Гол Алеррандро в ворота «Крузейро». Видео © Х / ge
При этом с момента перехода в ЦСКА результативность форварда значительно снизилась — в текущем сезоне он отличился лишь дважды в 25 матчах.
Напомним, в сентябре был определён лучший игрок года. Премию «Золотой мяч» получили нападающий ПСЖ Усман Дембеле и полузащитник женской «Барселоны» Айтана Бонмати. Церемония вручения состоялась в парижском театре Шатле.
