Часть жителей Киева могут эвакуировать при полном блэкауте

В случае полного блэкаута в Киеве часть жителей могут эвакуировать. Об этом сообщает украинский канал «Общественное» со ссылкой на источник. По информации канала, Совет обороны столицы утвердил соответствующий документ.

«В Киеве документально разработан план эвакуации. Есть резерв горючего, наработаны пути эвакуации», — приводит канал слова собеседника.

Однако в киевской администрации официально заявили, что эвакуация людей не предусмотрена. Тем не менее, власти разработали планы для организованного выезда на случай боевых действий, выброса радиации или опасных химических веществ и стихийных бедствий.

Как сообщал Life.ru, повреждённая энергетическая инфраструктура Украины вероятно не сможет обеспечить страну электроэнергией в полном объёме в течение зимнего периода. Несмотря на начало отопления, понижение температур заставит Украину готовиться к серьёзным перебоям в работе коммунальных служб.