Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 21:44

Устроивший поджог в кинотеатре подросток действовал по указанию неизвестных

Подросток, устроивший поджог в кинотеатре в московском ТЦ. Обложка © Telegram / SHOT

Подросток, устроивший поджог в кинотеатре в московском ТЦ. Обложка © Telegram / SHOT

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование поджога в кинотеатре торгового центра «Авиапарк». Согласно предварительным данным, 16-летний подросток совершил поджог, действуя по указаниям неустановленных лиц, которые могли координировать его действия.

Сгоревшее кресло в кинотеатре. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали очевидцы, во время пожара в кинозале не сработала пожарная сигнализация. Об этом говорят зрители, которые в момент инцидента находились в соседних залах, пишет SHOT. По словам посетителей, эвакуацию никто не организовывал. Люди сами начали выходить из залов, когда внезапно погасли экраны — чтобы узнать, что происходит.

Подростки из Самары решились на теракт ради 20 тысяч, но вместо денег им грозит по 20 лет
Подростки из Самары решились на теракт ради 20 тысяч, но вместо денег им грозит по 20 лет

Молодой человек пронёс канистру с бензином в кинозал во время сеанса фильма «Голосовой помощник» и осуществил поджог. В настоящее время с задержанным подростком работают следователи.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar