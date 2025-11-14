Устроивший поджог в кинотеатре подросток действовал по указанию неизвестных
Подросток, устроивший поджог в кинотеатре в московском ТЦ. Обложка © Telegram / SHOT
Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование поджога в кинотеатре торгового центра «Авиапарк». Согласно предварительным данным, 16-летний подросток совершил поджог, действуя по указаниям неустановленных лиц, которые могли координировать его действия.
Сгоревшее кресло в кинотеатре. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Как рассказали очевидцы, во время пожара в кинозале не сработала пожарная сигнализация. Об этом говорят зрители, которые в момент инцидента находились в соседних залах, пишет SHOT. По словам посетителей, эвакуацию никто не организовывал. Люди сами начали выходить из залов, когда внезапно погасли экраны — чтобы узнать, что происходит.
Молодой человек пронёс канистру с бензином в кинозал во время сеанса фильма «Голосовой помощник» и осуществил поджог. В настоящее время с задержанным подростком работают следователи.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.