Устроивший поджог в кинотеатре подросток действовал по указанию неизвестных

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование поджога в кинотеатре торгового центра «Авиапарк». Согласно предварительным данным, 16-летний подросток совершил поджог, действуя по указаниям неустановленных лиц, которые могли координировать его действия.

Сгоревшее кресло в кинотеатре. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали очевидцы, во время пожара в кинозале не сработала пожарная сигнализация. Об этом говорят зрители, которые в момент инцидента находились в соседних залах, пишет SHOT. По словам посетителей, эвакуацию никто не организовывал. Люди сами начали выходить из залов, когда внезапно погасли экраны — чтобы узнать, что происходит.

Молодой человек пронёс канистру с бензином в кинозал во время сеанса фильма «Голосовой помощник» и осуществил поджог. В настоящее время с задержанным подростком работают следователи.