Биатлонистку из Франции уличили в попытке испортить винтовку коллеги

Французскую биатлонистку Жанну Ришар поймали на попытке изменить настройки винтовки своей коллеги по сборной Осеан Мишлон в конце прошлого сезона. Подробности об этом сообщает издание Le Dico du Sport.

Свидетельницей инцидента стала Жюстин Бреза-Буше. По данным источника, Ришар старалась изменить параметры винтовки Мишлон. Ситуацию разрешили внутри команды. Ришар, которая отклонила обвинения, не смогла участвовать в летних сборах.

Журналисты сообщают, что 23-летняя Ришар собиралась сделать заявление для прессы. Однако тренеры отговорили её от этого шага.

Ранее Life.ru рассказывал, как дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил биатлонистку Жюли Симон от соревнований на шесть месяцев за кражу. Симон считается лидером французской сборной по биатлону и одной из самых результативных спортсменок в стране.