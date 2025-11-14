Тенденция на минимум: Директор ННЦ наркологии назвала причины отказа россиян от алкоголя

Потребление алкоголя в России достигло минимального уровня за последние 26 лет, и эксперты связывают это с активной профилактической работой и изменением привычек населения. Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко прокомментировала в беседе с Life.ru данные Минздрава, отметив тенденцию к оздоровлению общества.

По словам Клименко, в стране последние 15-20 лет проводится системная профилактическая работа, направленная на снижение потребления алкоголя.

По результатам данной работы последние 15 лет наблюдается последовательное снижение уровня потребления алкоголя, уровня его продаж, а также снижение наркологической заболеваемости, связанной с употреблением алкоголя. Это способствует повышению уровня здоровья населения, снижению алкогольассоциированных заболеваний, сокращению смертности, связанной с употреблением алкоголя и увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения. Татьяна Клименко Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России

Специалист подчеркнула, что снижение продаж спиртного связано не с ростом цен на алкоголь, а с изменением образа жизни населения, особенно молодёжи.

«Большой процент населения, особенно в его молодёжном сегменте, отказались от употребления алкоголя и ориентированы на здоровый образ жизни и на социальную успешность. По данным ВЦИОМ за последние 10 лет среди молодого поколения доля лиц, которые не употребляют алкоголь, увеличилась с 26% в 2014 году до 54% в 2024 году. Поэтому снижение уровня продаж спиртного следует рассматривать как объективный показатель оздоровления нации», – заключила Клименко.

Ранее Life.ru писал, что депутаты предложили размещать на бутылках алкоголя данные о смертях и болезнях, связанных с его употреблением. Такой шаг должен помочь людям осознанно относиться к спиртному и снизить риски для здоровья.