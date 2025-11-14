Россия и США
Регион
13 ноября, 22:46

План «Ковёр» ввели в аэропорту Оренбурга, действует угроза БПЛА

Обложка © Life.ru

Угрозу атаки БПЛА объявили в Оренбургской области. В самом Оренбурге ввели план «Ковёр» в местном аэропорту, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Солнцев.

«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Введён режим воздушных ограничений — план «Ковёр» в Оренбурге», — указано в сообщении.

Сейчас аэропорт временно не принимает и не выпускает гражданские самолёты. Население просят сохранять бдительность. Детали о вылетах рекомендуют уточнять у авиакомпаний.

Напомним, что этой ночью российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, удалось уничтожить уже семь вражеских дронов.

Лия Мурадьян
