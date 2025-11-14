Трамп снова вышел к публике с замазанным тональным кремом синяком на руке

Президент США Дональд Трамп вновь попытался замаскировать синяк на руке плотным слоем тонального крема – раньше он уже использовал эту уловку, объясняя следы «частыми рукопожатиями».

Президент появился на мероприятии в поддержку проекта Мелании Трамп, направленного на финансовую помощь детям из приёмных семей. Правая рука американского лидера была полностью покрыта косметикой.

При этом ещё ночью, когда Трамп подписывал правительственный бюджет, никакой тоналки он не наносил – на снимках отчётливо виден небольшой синяк на том же месте. При этом, как пишет The Daily Beast, глава Белого дома пытался спрятать правую руку под столом или за папкой.

Трамп старательно прятал правую руку с синяком на фотографиях. Фото © The White House

Летом СМИ уже замечали синяк на правой руке Дональда Трампа – тогда журналисты утверждали, что он регулярно прячет следы под тональным кремом. При этом после возвращения на пост президента он стал пользоваться косметикой куда чаще.