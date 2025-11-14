В России предложили отслеживать по камерам наличие у водителей техосмотра

Российский союз автостраховщиков выступил с инициативой подключения дорожных камер фото-видеофиксации к системе проверки прохождения техосмотра транспортными средствами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам директора по защите активов РСА Сергея Ефремова, особенно остро проблема отсутствия технического контроля стоит для автомобилей старше 10 лет, которым требуется обязательный регулярный осмотр, но мало кто его фактически проходит.

Ефремов подчеркнул, что часто без действующего талона техосмотра передвигаются легковые такси. Согласно предлагаемому механизму, проверка будет осуществляться путём распознавания государственных номеров автомобилей с последующей сверкой с базой данных Единой автоматизированной системы техосмотра.

Ранее сообщалось о продолжении роста средневзвешенной цены новых легковых автомобилей в России, которая за январь-октябрь 2025 года достигла 3,23 миллиона рублей, а в октябре составила 3,43 миллиона рублей. При этом общий объём продаж новых автомобилей за десять месяцев текущего года снизился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,06 миллиона единиц.