Водитель «мицубиси» влетел в кафе во Владивостоке, погибла сотрудница

Трагическая авария произошла этим утром во Владивостоке. Там на улице Катерная влетел в придорожное кафе водитель «мицубиси». В результате ДТП погибла сотрудница заведения, ещё четырёх человек увезли в больницу.

ДТП во Владивостоке. Фото © Telegram / МЧС Приморского края

Как сообщает МЧС Приморского края, персонал кафе и водитель иномарки оказались заблокированы. Спасатели смогли вытащить сотрудников заведения и владельца легковушки.

«К сожалению, сотрудницу кафе спасти не удалось», — уточнили в МЧС.

Что стало причиной ДТП и другие детали происшествия, сейчас устанавливают сотрудники автоинспекции.

