Ссора между бойцами ВСУ помогла российским военным захватить опорник на Запорожье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M. Arkhipov
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении благодаря раздору между украинскими бойцами. Оператор БПЛА группировки «Восток» с позывным Айс рассказал РИА «Новости», что при подходе к позиции были замечены два противника, между которыми произошла стычка.
«Судя по всему, один из них собирался сдаться нашим бойцам. <…> В результате конфликта один солдат ВСУ выбежал из блиндажа, и свой же боец его ранил», — пояснил оператор.
Этот инцидент позволил российской штурмовой группе практически без сопротивления зайти в опорный пункт и занять его. Боец отметил, что захват точки прошёл быстро благодаря сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось о планах российских военных использовать западное оружие против ВСУ. Штурмовик ВС РФ, известный под позывным Капонир, представил трофеи натовского производства, добытые в ходе освобождения Егоровки в Днепропетровской области. В их числе – неиспользованный одноразовый гранатомёт, который планируется применить против украинских формирований.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.