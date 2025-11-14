Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении благодаря раздору между украинскими бойцами. Оператор БПЛА группировки «Восток» с позывным Айс рассказал РИА «Новости», что при подходе к позиции были замечены два противника, между которыми произошла стычка.

«Судя по всему, один из них собирался сдаться нашим бойцам. <…> В результате конфликта один солдат ВСУ выбежал из блиндажа, и свой же боец его ранил», — пояснил оператор.

Этот инцидент позволил российской штурмовой группе практически без сопротивления зайти в опорный пункт и занять его. Боец отметил, что захват точки прошёл быстро благодаря сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось о планах российских военных использовать западное оружие против ВСУ. Штурмовик ВС РФ, известный под позывным Капонир, представил трофеи натовского производства, добытые в ходе освобождения Егоровки в Днепропетровской области. В их числе – неиспользованный одноразовый гранатомёт, который планируется применить против украинских формирований.