Сотрудница хлебзавода застряла в оборудовании и погибла

В греческом городе Лариса произошёл несчастный случай на хлебобулочном производстве. 49-летняя сотрудница завода во время ночной смены застряла в работающем хлебопекарном оборудовании и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Коллеги немедленно бросились на помощь и вызвали экстренные службы, но спасти женщину не удалось. Как пишет агентство Ekathimerini, её сердце остановилось ещё до прибытия парамедиков на место происшествия.

Правоохранительные органы и трудовая инспекция начали расследование для установления всех обстоятельств случившегося. Предварительные данные указывают на возможное нарушение техники безопасности, однако точные причины трагедии ещё предстоит выяснить.

Ранее сообщалось о смерти стюардессы в самолёте, которая работала в критическом состоянии. Старший бортпроводник проигнорировал её плохое самочувствие, не связался с медиками и не позволил ей прекратить работу. После посадки он также отказал в инвалидной коляске и вызове скорой. Несмотря на последующую госпитализацию, жизнь женщины спасти не удалось.