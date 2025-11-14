Россия и США
14 ноября, 06:23

Учительница завлекла ученика к себе домой и изнасиловала

В американском штате Иллинойс учительница средней школы совратила своего несовершеннолетнего ученика. 34-летняя Бэйли Бергманн работала в школе города Орора, где и познакомилась с пострадавшим. Об этом сообщает WFLD.

Согласно расследованию, Бергманн начала общаться с подростком через сообщения и телефонные звонки, когда он учился на втором курсе. Затем их отношения переросли в сексуальные — учительница приглашала школьника к себе домой, где он оставался на ночь.

В результате Бергманн задержали, но отпустили под судебный надзор с запретом контактировать с жертвой и другими несовершеннолетними. Следующее слушание по её делу назначено на 1 декабря, где будут представлены дополнительные доказательства.

Ранее сообщалось о случае в Первоуральске, где 52-летний учитель математики одной из школ был обвинён в домогательствах к 16-летнему ученику. Отмечается, что преподаватель пригласил его в лаборантскую после занятий для обсуждения учебного материала. В ходе встречи педагог совершил недопустимые действия, включая физические прикосновения и требования снять одежду. Впоследствии учитель признался в содеянном, однако уголовное дело возбуждено не было.

