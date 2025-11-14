Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 06:18

Мужчина пытался на спор съесть бургер целиком и чуть не умер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LL_studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LL_studio

Житель Греции оказался в реанимации после опасного интернет-челленджа, где он попытался проглотить гигантский бургер целиком. Об этом пишет Greek Reporter.

Находившиеся рядом люди не смогли оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. В результате мужчина оказался в состоянии клинической смерти и получил повреждения головного мозга и внутренних органов. Сейчас пострадавший находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких в афинской клинике, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Пенсионерка в Подмосковье едва не умерла из-за кусочка капусты
Пенсионерка в Подмосковье едва не умерла из-за кусочка капусты

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петурбурга умерла, подавившись долькой мандарина, которая застряла в её дыхательных путях. Пенсионерка была экстренно госпитализирована, она пережила клиническую смерть, но её смогли откачать. Спустя время женщина скончалась от осложнений.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Греция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar