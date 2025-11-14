Мужчина пытался на спор съесть бургер целиком и чуть не умер

Житель Греции оказался в реанимации после опасного интернет-челленджа, где он попытался проглотить гигантский бургер целиком. Об этом пишет Greek Reporter.

Находившиеся рядом люди не смогли оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. В результате мужчина оказался в состоянии клинической смерти и получил повреждения головного мозга и внутренних органов. Сейчас пострадавший находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких в афинской клинике, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петурбурга умерла, подавившись долькой мандарина, которая застряла в её дыхательных путях. Пенсионерка была экстренно госпитализирована, она пережила клиническую смерть, но её смогли откачать. Спустя время женщина скончалась от осложнений.