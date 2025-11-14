Набиуллина: Экономика РФ быстро восстановилась после шоков 2022 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о впечатляющем восстановлении российской экономики после жёстких потрясений 2022 года. Она отметила, что страна смогла достаточно быстро адаптироваться к беспрецедентному санкционному давлению.

Набиуллина отметила, что ключевую роль в этом сыграла гибкая макроэкономическая политика, в частности плавающий курс рубля.

«Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась», — заявила она на «Конгрессе финансистов Казахстана 2025».

Напомним, что масштабные западные санкции были введены в феврале 2022 года. Несмотря на первоначальные прогнозы западных экспертов о коллапсе, российская экономика не только выстояла, но и продемонстрировала восстановление.

К слову, Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что денежно-кредитная политика Банка России ориентирована на то, чтобы избежать повторения катастрофической гиперинфляции 1990-х годов. Она напомнила, что экономика того времени страдала от критического дефицита долгосрочного кредитования в национальной валюте, от внешнего контроля над финансовой системой и от повсеместного использования условных единиц (суррогатов денег) в торговле.