14 ноября, 07:53

Михаила Тройника впервые после расставания с Пересильд заметили в обществе другой актрисы

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина, Михаил Синицын

Актёр Михаил Тройник впервые за долгое время появился на светском мероприятии после расставания с Юлией Пересильд. На юбилее джазмена Алексея Козлова 37-летний артист провёл вечер в обществе двух актрис.

Корреспондент kp.ru заметил, что сначала Тройник оживлённо общался с Илоной Гайшун из «Театра Наций», но при приближении журналистов пара разошлась. Позже артист вышел из кинозала вместе с Еленой Николаевой, звездой сериала «Мамочки». Камеры зафиксировали, как Тройник галантно помог актрисе сесть в такси и уехал вместе с ней.

Напомним, о расставании пары в апреле сообщила Юлия Пересильд. Артистка поделилась с поклонниками этой новостью в телеграм-канале, подчеркнув, что они с Михаилом Тройником не винят друг друга в случившемся и испытывают взаимное уважение.

Юрий Лысенко
