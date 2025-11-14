Россия и США
14 ноября, 07:55

Новая волна сокращений накроет Россию в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Smoothies

В России в первой половине 2026 года ожидается новая волна сокращений персонала. Об этом сообщил управляющий директор инвесткомпании Дмитрий Целищев.

По словам эксперта, процесс уже набирает массовый характер: при замедлении экономики бизнесы переходят от развития к выживанию, и один из первых инструментов антикризисного управления — снижение расходов на сотрудников.

«В первой половине 2026 года мы, очевидно, увидим новую волну оптимизации», — предсказал эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Сильнее всего, по его оценке, увольнения затронут банковский сектор, компании, занимающиеся добычей и транспортировкой ресурсов, а также смежные экспортно-ориентированные отрасли. Под риск попадут дублирующие функции — маркетинг, административный персонал и часть инженерно-технических специалистов.

Отдельно эксперт отметил ускоряющееся внедрение технологий искусственного интеллекта, которое уже заменяет людей в рутинных и аналитических задачах. Это снижает издержки и делает бизнес менее зависимым от человеческого ресурса в непрофильных направлениях.

При этом профессии, связанные с интеллектуальным и эмоциональным трудом — юристы, психологи, консультанты, специалисты по продажам — останутся более защищёнными. Там, где ценность создаётся опытом, доверием и индивидуальными решениями, машины пока не могут полноценно заменить человека.

Чтобы не попасть под оптимизацию, Целищев советует сотрудникам трезво оценивать собственную эффективность и вовремя осваивать новые навыки на стыке технологий, аналитики и управления. Именно эти направления, по словам эксперта, будут ключевыми в российской и мировой экономике ближайших лет.

А ранее Life.ru писал, что более половины российских айтишников с 2022 по 2025 уволили из-за сокращений. Особенно остро проблема массовых увольнений проявилась в крупнейших российских городах: в Москве доля айтишников, попавших под сокращения, составила 56% от числа опрошенных.

