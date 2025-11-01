Россия и США
1 ноября, 10:13

Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2026 году

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Массовые сокращения в российской экономике ожидаются в 2026 году и в течение следующих 5–10 лет, полагает IT-эксперт Юрий Гизатуллин. Согласно его прогнозу, тенденция снизится только после оптимизации штата до уровня, необходимого для поддержания технологических процессов, о чём свидетельствуют данные исследований: осенью 2025 года 12% компаний планировали сокращения против 8% годом ранее.

«Аналогичный тренд мы видим и на hh: вакансий стало существенно меньше, а резюме — больше. Впервые произошёл разворот графиков и количество резюме обогнало количество вакансий», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Среди ключевых эксперт выделил автоматизацию бизнес-процессов, внедрение искусственного интеллекта, экономическую неопределённость и переход на проектные модели работы. В IT-секторе, как отметил эксперт, особенно заметна оптимизация штатов разработчиков. Многие проекты, запущенные пять лет назад в ответ на уход западных компаний, уже реализованы, поэтому их поддержка не требует прежнего количества специалистов.

Примечательно, что в 2025 году российские компании установили рекорд по найму внештатных сотрудников. Если в сентябре 2024 года насчитывалось около 1,3 миллиона таких работников, то к осени 2025 их число превысило два миллиона, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений.

