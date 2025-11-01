Россия и США
1 ноября, 08:04

Названы 3 профессиональные сферы с самыми низкими зарплатами в России

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Самые низкие зарплаты в России зафиксированы в сфере кожевенного производства, швейной индустрии и сегменте HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering). Там среднемесячный доход составляет 41–54 тысячи рублей, выяснили специалисты Государственного университета управления, проанализировавшие данные Росстата, сообщает «Газета.ru».

Следующими в рейтинге наименее оплачиваемых направлений оказались социально значимые отрасли: образование со средней зарплатой 63 тысячи и здравоохранение с 72 тысячами рублей, что также остаётся ниже общероссийского уровня. При этом максимальные доходы демонстрируют работники нефтегазовой добычи и финансового сектора, где заработная плата достигает 206–218 тысяч рублей.

Проведённый анализ свидетельствует о нарастающей поляризации оплаты труда и усугублении кадрового дефицита в социальной сфере. Эти тенденции, по мнению экспертов, определяют текущие приоритеты государственной политики, включая модернизацию систем оплаты в бюджетном секторе и стимулирование роста производительности в трудоёмких отраслях для сокращения межотраслевого разрыва в доходах.

Примечательно, что в 2025 году российские компании установили рекорд по найму внештатных сотрудников. Если в сентябре 2024 года насчитывалось около 1,3 миллиона таких работников, то к осени 2025 их число превысило два миллиона, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений.

