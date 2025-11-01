Российские компании рекордно нарастили наём внештатных сотрудников

В 2025 году российские компании установили рекорд по найму внештатных сотрудников, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Если в сентябре 2024 года насчитывалось около 1,3 миллиона таких работников, то к осени 2025 их число превысило два миллиона, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений. Основная часть — 1,6 миллиона человек — были оформлены по гражданско-правовым договорам, ещё около 600 тысяч трудились по совместительству.

Эксперты связывают этот рост со стремлением компаний оптимизировать расходы на персонал в условиях увеличивающихся издержек. Как пояснила аналитик Президентской академии Татьяна Подольская, такой формат позволяет переводить постоянные затраты на труд в переменные, экономить на страховых взносах, отпускных и обеспечивать гибкость управления численностью сотрудников.

Дополнительным фактором стало кадровое напряжение в ключевых отраслях экономики, а также легальная возможность привлекать иностранных специалистов и россиян, проживающих за рубежом, без риска претензий со стороны трудовой инспекции. Этот тренд также отражает стремления компаний сэкономить на налоговых и страховых взносах.

Примечательно, что в России сотрудники, работающие в дистанционном формате, зарабатывают существенно больше, чем их коллеги в офисе. Согласно расчётам НИУ ВШЭ, финансовая прибавка за удалённый труд может достигать 25–35%.