14 ноября, 07:59

Участвующий в СВО британец Фрейзер получил российский паспорт

Обложка © Telegram / Эдвард Чесноков

Британец Джей Фрейзер, приехавший в Россию по туристической визе и принявший участие в специальной военной операции, получил российское гражданство. Об этом сообщил журналист Эдвард Чесноков в телеграм-канале.

«Политэмигрант, защитник России, участник СВО и сторонник Истинного Короля Якова Джей Фрейзер с позывным «Кельт» получил гражданство РФ!» — пишет Чесноков.

Перед СВО Фрейзер путешествовал по России и вступил в контакт с добровольческим подразделением «Пятнашка». Во время службы в районе Артёмовска (Бахмута) он обещал отправлять бывших соотечественников домой в гробах.

Американский боец СВО записал Путину видео с фронта после получения паспорта РФ
Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВС РФ уничтожили наёмников из США, Польши и Колумбии. Российские военнослужащие обнаружили тела трёх иностранных бойцов после зачистки позиций противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

