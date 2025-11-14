Британец Джей Фрейзер, приехавший в Россию по туристической визе и принявший участие в специальной военной операции, получил российское гражданство. Об этом сообщил журналист Эдвард Чесноков в телеграм-канале.

«Политэмигрант, защитник России, участник СВО и сторонник Истинного Короля Якова Джей Фрейзер с позывным «Кельт» получил гражданство РФ!» — пишет Чесноков.

Перед СВО Фрейзер путешествовал по России и вступил в контакт с добровольческим подразделением «Пятнашка». Во время службы в районе Артёмовска (Бахмута) он обещал отправлять бывших соотечественников домой в гробах.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВС РФ уничтожили наёмников из США, Польши и Колумбии. Российские военнослужащие обнаружили тела трёх иностранных бойцов после зачистки позиций противника.