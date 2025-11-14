Россия и США
СМИ сообщили об одержимости фон Ляйен конфликтом на Украине, от которого устала Европа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен демонстрирует глубокую «одержимость» конфликтом на Украине, что контрастирует с растущей «усталостью» от помощи Киеву в ряде стран ЕС. The European Conservative обращает внимание на её предыдущее заявление о предоставлении Украине кредита в 140 миллиардов евро, который, по её словам, будет погашен российскими репарациями.

Издание интерпретирует это как скрытое увеличение долга для Киева и дополнительное бремя для европейцев. В материале делается вывод, что риторика фон дер Ляйен подтверждает политическую фиксацию ЕК на восточном конфликте, несмотря на признаки бюджетной и социальной напряжённости в Европе, а сама помощь, по мнению авторов, дестабилизирует единство блока. На этом фоне бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывал мнение о необходимости адекватной реакции на коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, соратника Зеленского, подчёркивая при этом недопустимость ослабления поддержки. Тем временем НАБУ и САП Украины сообщили об окончании 15-месячного расследования, в ходе которого была раскрыта крупная коррупционная схема, действовавшая на предприятии «Энергоатом».

Песков предрёк рост числа украинцев, готовых к миру на российских условиях

Вместе с этим ранее сообщалось, что европейские власти готовятся к худшему сценарию на фоне осознания неизбежности поражения Украины. При этом общество в странах Европы остаётся «морально обезоруженным» и не готовым к возможной эскалации.

