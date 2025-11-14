Онищенко поспорил с австралийцами о том, опасно ли мыть сырую курицу

Распространенный миф о том, что сырую курицу нельзя мыть, так как это разносит бактерии, оказался несостоятельным. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, эта процедура не увеличивает риск пищевых заболеваний.

«Все технологии приготовления курицы предусматривают гарантированную безопасность. Сырую курицу же никто не ест», — пояснил Онищенко в интервью РИА «Новости».

Он сомнительно отнёсся к распространённому мнению, что мытьё птицы неизбежно приводит к загрязнению кухни, а затем к распространению бактерий.

Эксперт подчеркнул, что главное — это полноценная термическая обработка, которая уничтожает все патогены даже в контаминированном мясе. По его словам, риск заболеваний возникает только при нарушении технологии приготовления, независимо от того, мылась курица или нет.

Напомним, ранее австралийский Совет по информированию о пищевой безопасности (FSIC) ранее предупреждал, что мытьё курицы перед приготовлением якобы небезопасно и может привести к распространению бактерий по кухне, а также повысить риск пищевых отравлений. По мнению австралийцев, единственный надёжный способ убить микробы — тщательно прожарить мясо до 75°C.