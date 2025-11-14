Россия и США
14 ноября, 07:59

В Крыму проектируют две новые дороги между Белогорском, Приветным и Новым Светом

Обложка © Пресс-служба «ВАДа»

В Крыму началось проектирование двух новых автомобильных дорог регионального значения, которые свяжут населённые пункты в центральной и южной частях полуострова. Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании «ВАД».

Инженеры уже выполнили значительную часть изысканий по трассам Белогорск — Приветное и Судак — Новый Свет.

Заброшенный особняк Софии Ротару в Крыму пытаются продать после ограбления
Первая дорога протяжённостью 14,9 км станет одним из четырёх маршрутов, соединяющих центр Крыма с южным побережьем. Проект предусматривает строительство двух виадуков, пяти галерей, 44 водопропускных труб и двух смотровых площадок. Завершение документации планируется в ноябре 2026 года.

Маршрут Судак — Новый Свет, который сейчас является единственным между этими пунктами, также получит обновлённую инфраструктуру. В проект включены четыре водопропускные трубы, две смотровые площадки и арочный виадук высотой более 40 метров, который станет архитектурной доминантой трассы. Проектирование завершится в те же сроки — в ноябре 2026 года.

Заместитель генерального директора «ВАД» Николай Евсюков отметил, что новые дороги откроют для жителей и туристов дополнительные живописные маршруты, а компания обладает достаточным опытом для строительства объектов в условиях горного рельефа.

Такер Карлсон: Запад лишь делает вид, что признаёт Крым частью Украины
Обновление дорожной сети остаётся одной из ключевых задач развития Крыма. По словам главы республики Сергея Аксёнова, в ближайшие пять лет планируется привести в нормативное состояние более половины региональных трасс. Работы включают реконструкцию существующих маршрутов и создание новых транспортных связей, призванных улучшить доступность южного побережья и повысить безопасность поездок в условиях горного рельефа.

