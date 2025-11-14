В Турции заговорили о рисках с оплатой отдыха для россиян из-за санкций ЕС

Турецкие власти предупредили представителей туристической индустрии о возможных сложностях с банковскими переводами для российских туристов на фоне нового пакета санкций ЕС. Об этом РИА Новости сообщил представитель турсектора Антальи, владелец крупного курортного отеля Мехмет Уста Бильгинер.

По его словам, местные банки усилили проверки операций, связанных с Россией, однако ситуация остается управляемой.

«Мы получили сигналы от властей о возможных сложностях с переводами и оплатой услуг. Но никакого кризиса нет — все адаптировались, решения находятся оперативно», — отметил он.

Ранее источник в финансовом секторе Турции рассказал, что из-за риска вторичных санкций местные банки ограничивают часть операций, что уже создаёт препятствия для бизнеса, туризма и частных платежей.

Перспектива усиления контроля связана с подготовкой Евросоюзом 19-го пакета антироссийских санкций. В Анкаре заявляют, что фиксируют «косвенные сигналы» из Брюсселя о намерении ужесточить мониторинг транзакций.

Ситуация связана с подготовкой Евросоюзом 19-го пакета антироссийских санкций. По данным турецких и европейских источников, в новый пакет могут войти меры против компаний и банков третьих стран, которые совершают операции в интересах российских клиентов. На этом фоне турецкие банки усилили внутренние проверки и ограничили часть транзакций с Россией, пытаясь избежать риска вторичных санкций.

Подобные технические ограничения уже наблюдались в Турции в 2022–2023 годах после аналогичных пакетов ЕС и США: тогда временные сбои затрагивали расчёты по картам «Мир», SWIFT-переводы и оплату услуг российскими туристами. Несмотря на периодические сложности, Турция остаётся одним из самых популярных направлений для россиян, принимая ежегодно миллионы туристов.