Регион
14 ноября, 08:38

Россиянка раскрыла реальное отношение финнов к русским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fujilovers

Побывавшая в Финляндии россиянка по имени Екатерина рассказала, что за семь лет жизни в этой стране ни разу не сталкивалась с негативом из-за своего происхождения. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что местные жители относятся к русским спокойно и доброжелательно.

По словам девушки, финны ценят честность, открытость и позитивный настрой — и именно такие качества они чаще всего видят в выходцах из России. Екатерина добавила, что среди финнов распространено мнение о трудолюбии россиян.

«Русские не любят сидеть на пособиях, что отличает нас от других эмигрантов. В любом случае, если человек ведёт себя адекватно, то и к нему отношение такое же», — подчеркнула она.

Ранее Life.ru рассказывал, что перебравшийся в 2022 году в Россию гражданин Латвии открыл пекарню в Пскове и торгует там теперь рижским хлебом. Он рассказывал, что после решения о переезде с ним перестали даже здороваться некоторые знакомые.

Мария Любицкая
