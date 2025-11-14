Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 08:24

Рэпер Obe1Kanobe получил 8 лет строгого режима за парник с коноплёй в квартире

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ obe1kanobe_hf

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ obe1kanobe_hf

Рэпер Obe1Kanobe (Никита Вартиков) получил восемь лет колонии строгого режима за выращивание марихуаны в своей квартире. Приговор артисту огласил Видновский районный суд Московской области.

Рэпер Obe1Kanobe (Никита Вартиков) получил восемь лет колонии строгого режима за выращивание марихуаны в своей квартире. Видео © Предоставлено Life.ru прокуратурой Московской области

«Приговорить Вартикова Никиту Юрьевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил вердикт судья. При этом обвинение запрашивало 11 лет.

Исполнитель устроил «огород» в арендованной квартире в посёлке Совхоз имени Ленина. Выращенную запрещённую продукцию он хранил у себя с целью дальнейшей продажи.

Рэпер Obe1Kanobe назвал парник с коноплёй в квартире «частью сценического образа»
Рэпер Obe1Kanobe назвал парник с коноплёй в квартире «частью сценического образа»

Напомним, в марте в Санкт-Петербурге задержали рэпера и его сообщника за сбыт наркотиков. 23-летний музыкант хранил крупные партии запрещённых веществ у себя дома на Таллинской улице и занимался их фасовкой, а его 36-летний сообщник из Тюменской области продавал наркотики в Петербурге и Ленинградской области. Изначально Вартиков отказался признавать свою вину, хотя говорил, что «занимался культивацией марихуаны».

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Наркотики
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar