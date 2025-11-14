Рэпер Obe1Kanobe получил 8 лет строгого режима за парник с коноплёй в квартире

Рэпер Obe1Kanobe (Никита Вартиков) получил восемь лет колонии строгого режима за выращивание марихуаны в своей квартире. Приговор артисту огласил Видновский районный суд Московской области.

«Приговорить Вартикова Никиту Юрьевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил вердикт судья. При этом обвинение запрашивало 11 лет.

Исполнитель устроил «огород» в арендованной квартире в посёлке Совхоз имени Ленина. Выращенную запрещённую продукцию он хранил у себя с целью дальнейшей продажи.

Напомним, в марте в Санкт-Петербурге задержали рэпера и его сообщника за сбыт наркотиков. 23-летний музыкант хранил крупные партии запрещённых веществ у себя дома на Таллинской улице и занимался их фасовкой, а его 36-летний сообщник из Тюменской области продавал наркотики в Петербурге и Ленинградской области. Изначально Вартиков отказался признавать свою вину, хотя говорил, что «занимался культивацией марихуаны».