Сотрудники ФСБ и правоохранительных органов Санкт-Петербурга пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, состоящей из выходцев Центральной Азии. По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, троица подозревается в совершении дерзких разбойных нападений с применением огнестрельного оружия и похищениях людей, используя при этом форму и полномочия сотрудников полиции.

В Петербурге задержаны иностранцы, нападавшие на местных под видом полицейских. Видео © ЦФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В официальном сообщении ведомства указывалось, что в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года эти граждане, действуя по предварительному сговору, под видом полицейских осуществили серию вооруженных нападений на жителей города с целью разбоя и вымогательства. Все причастные к этой противоправной деятельности уже задержаны.

На данный момент все фигуранты дела находятся под стражей. Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу инициировало возбуждение уголовного дела по статьям, касающимся похищения человека и разбоя.

Ранее московская полиция взяла под стражу трёх молодых людей, подозреваемых в агрессивном преследовании и нападении на машину с ребёнком внутри. Все задержанные — иностранцы.