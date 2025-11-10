Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 ноября, 07:29

В Москве полиция задержала приезжих, напавших на машину с ребёнком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Московская полиция взяла под стражу трёх молодых людей, подозреваемых в агрессивном преследовании и нападении на машину с ребёнком внутри. Такие данные приводит «Лента.ру».

Как сообщили в столичном ГУ МВД, все задержанные — ровесники, родившиеся в 1999 году. Пострадавший немедленно обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В Следственном комитете РФ по Москве было отмечено, что в отношении нападавших возбуждено дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Очевидцы инцидента передали следствию информацию о том, что причиной раздора послужило их предположение, будто водитель совершил небезопасный манёвр в процессе смены полосы движения.

В Москве приезжий изнасиловал незнакомку возле жилого дома

Ранее в Москве, в районе Молжаниново, элитный Lamborghini Urus стоимостью свыше 30 миллионов рублей столкнулся со столбом, после чего загорелся. В результате ДТП погибли два человека. Двое других участников происшествия получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

