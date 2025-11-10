В Москве полиция задержала приезжих, напавших на машину с ребёнком

Московская полиция взяла под стражу трёх молодых людей, подозреваемых в агрессивном преследовании и нападении на машину с ребёнком внутри. Такие данные приводит «Лента.ру».

Как сообщили в столичном ГУ МВД, все задержанные — ровесники, родившиеся в 1999 году. Пострадавший немедленно обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В Следственном комитете РФ по Москве было отмечено, что в отношении нападавших возбуждено дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Очевидцы инцидента передали следствию информацию о том, что причиной раздора послужило их предположение, будто водитель совершил небезопасный манёвр в процессе смены полосы движения.