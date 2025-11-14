Эксперт не оценил идею давать бесплатное жильё за детей и сохранённый брак

В России предложили выдавать молодым семьям бесплатное жильё при условии сохранения брака в течение 10 лет и рождения ребёнка. Эксперты предупреждают, что такая инициатива может привести к фиктивным бракам и разрушению отношений.

Политолог Вадим Попов выступил с идеей социального контракта, где недвижимость придётся вернуть государству в случае развода. Однако эксперт по социальной политике Яков Якубович считает, что такой подход превращает брак в сделку.

«Идея о том, что брак можно сохранить лишь из-за страха потерять жильё, подрывает основы межличностных отношений», — объяснил он в разговоре с RuNews24.ru.

Специалист указывает на риски массовых фиктивных браков и сложности контроля за исполнением условий. Вместо радикальной инициативы эксперты предлагают развивать существующие программы вроде «Молодой семьи» с субсидиями на жильё и перенаправлять средства со льготной ипотеки на строительство социального жилья.

