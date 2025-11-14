Появилось видео с СВУ на газовой трубе в Сколково
В Сети появилось видео с СВУ на газовой трубе рядом с подстанцией «Медведковская» в московском Сколково. Кадры публикует SHOT.
Первые кадры с места ЧП. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, взрывчатка представляет собой тротиловую шашку — 200 г в тротиловом эквиваленте. Опасный предмет случайно обнаружили сотрудники во время планового утреннего обхода объектов инфраструктуры.
СВУ обнаружили на газовой трубе рядом с подстанцией «Медведковская». Фото © SHOT
На место немедленно прибыли расчёт сапёров и другие экстренные службы. Людей эвакуировали, после чего специалисты успешно обезвредили взрывное устройство. Никто не пострадал, обстоятельства ЧП выясняются.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © SHOT