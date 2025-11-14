Россия и США
14 ноября, 09:01

Появилось видео с СВУ на газовой трубе в Сколково

В Сети появилось видео с СВУ на газовой трубе рядом с подстанцией «Медведковская» в московском Сколково. Кадры публикует SHOT.

Первые кадры с места ЧП. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, взрывчатка представляет собой тротиловую шашку — 200 г в тротиловом эквиваленте. Опасный предмет случайно обнаружили сотрудники во время планового утреннего обхода объектов инфраструктуры.

СВУ обнаружили на газовой трубе рядом с подстанцией «Медведковская». Фото © SHOT

СВУ обнаружили на газовой трубе рядом с подстанцией «Медведковская». Фото © SHOT

На место немедленно прибыли расчёт сапёров и другие экстренные службы. Людей эвакуировали, после чего специалисты успешно обезвредили взрывное устройство. Никто не пострадал, обстоятельства ЧП выясняются.

Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
