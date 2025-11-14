На газопроводе подстанции в Сколкове обнаружили тротиловую шашку
Обложка © Life.ru
Тротиловую шашку весом около 200 граммов нашли утром на газопроводе подстанции Медведевская в районе Сколково на западе Москвы. Об обнаружении сообщили сотрудники, проводившие плановый обход территории.
Людей из здания и прилегающих помещений эвакуировали, на место прибыли оперативные службы, информирует Mash. Специалисты инженерно-сапёрных подразделений обследовали объект и обезвредили взрывчатку.
Обстоятельства появления тротиловой шашки на территории подстанции уточняются. Следственные органы проводят проверку.
Напомним, что на днях в Красногорске 9-летний ребёнок пострадал из-за смертельно опасной ловушки. Изначально считалось, что мальчик попытался поднять с земли свёрнутую десятирублёвую купюру, в которую было заложено самодельное взрывное устройство, но оказалось, что бомба была замаскирована под промышленный инструмент для автомехаников.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.