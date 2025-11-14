На газопроводе подстанции в Сколкове обнаружили тротиловую шашку

Тротиловую шашку весом около 200 граммов нашли утром на газопроводе подстанции Медведевская в районе Сколково на западе Москвы. Об обнаружении сообщили сотрудники, проводившие плановый обход территории.

Людей из здания и прилегающих помещений эвакуировали, на место прибыли оперативные службы, информирует Mash. Специалисты инженерно-сапёрных подразделений обследовали объект и обезвредили взрывчатку.

Обстоятельства появления тротиловой шашки на территории подстанции уточняются. Следственные органы проводят проверку.