Офицер из Белгородской области получил семь лет колонии за взятки

Курский гарнизонный военный суд признал виновным в коррупционных преступлениях и приговорил к тюремному заключению офицера, проходившего службу в одной из воинских частей на территории Белгородской области. Об этом сообщили представители объединенной пресс-службы судебной системы Курской области в своём телеграм-канале.

Уполномоченные ведомства уточнили, что осуждённый являлся начальником физической подготовки и получил обвинительный приговор за семь эпизодов взяточничества, а также за мошенничество и мелкие эпизоды взяток. Согласно расследованным материалам, на протяжении длительного периода времени офицер занимался вымогательством денежных средств у сослуживцев. За определённое финансовое вознаграждение он гарантировал военнослужащим необоснованное получение дополнительных надбавок, достигавшееся за счёт намеренного завышения им итоговых баллов за сдачу физкультурных нормативов.

«Суд признал офицера виновным в совершении инкриминируемых деяний, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима, с лишением воинского звания «майор»», — сказано в сообщении.

В рамках вынесенного приговора с осуждённого офицера также была взыскана денежная компенсация материального ущерба в размере более 598 тысяч рублей, которая будет направлена в бюджет Министерства обороны Российской Федерации. Помимо этого, у фигуранта дела было конфисковано 175 тысяч рублей, обращённые в государственную собственность. Озвученное судебное решение ещё не вступило в законную силу и может быть оспорено в вышестоящей инстанции.

