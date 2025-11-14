Спикер парламента Гагаузии объявил об отставке

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что покидает свой пост. На заседании президиума парламента его заявление приняли без возражений. Сам Константинов подчёркивает — решение личное, без какого-либо давления со стороны.

«Я обратился в президиум НСГ, президиум поддержал моё заявление об отставке. Никакого давления на меня не было ни с каких сторон, никаких указаний... Я просто решил заняться своим здоровьем. Тем более что у меня есть 90 дней неиспользованного отпуска», — завил Константинов.

Ранее Life.ru писал, что глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась из-под ареста к президенту России Владимиру Путину. Она выразила признательность Москве за помощь и внимание к автономии. По её словам, Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает поддержку, которую продолжает оказывать Москва.