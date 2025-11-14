Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 09:13

Петербуржец вместе с собутыльниками насиловал 13-летнюю дочь, педофилы задержаны

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Жуткое происшествие потрясло Центральный район Петербурга: минувшим вечером была пресечена деятельность группы из шести мужчин, которые, по данным следствия, имели интимные отношения с тринадцатилетней девочкой. Об этом пишет 78.ru.

Показательно, что в дело был вовлечён и отец ребенка. Он не только знал о происходящем, но и вёл асоциальный образ жизни, регулярно устраивая в своей квартире попойки с друзьями.

Педофилов требуют карать без сроков давности – ЛДПР внесла закон
Педофилов требуют карать без сроков давности – ЛДПР внесла закон

Ранее в Кызыле мужчина накинулся на школьницу с поцелуями прямо на улице и повалил её на землю. После нападения педофил скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar