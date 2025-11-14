Петербуржец вместе с собутыльниками насиловал 13-летнюю дочь, педофилы задержаны

Жуткое происшествие потрясло Центральный район Петербурга: минувшим вечером была пресечена деятельность группы из шести мужчин, которые, по данным следствия, имели интимные отношения с тринадцатилетней девочкой. Об этом пишет 78.ru.

Показательно, что в дело был вовлечён и отец ребенка. Он не только знал о происходящем, но и вёл асоциальный образ жизни, регулярно устраивая в своей квартире попойки с друзьями.

Ранее в Кызыле мужчина накинулся на школьницу с поцелуями прямо на улице и повалил её на землю. После нападения педофил скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.