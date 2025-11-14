Белоруссия вошла в число крупнейших покупателей картофеля из Польши

За первые восемь месяцев 2025 года Белоруссия заняла четвёртое место среди стран, закупающих картофель в Польше. Столкнувшись с нехваткой собственного урожая, страна импортировала из Польши 6,52 тысячи тонн картофеля, потратив на это более 2,7 миллиона долларов. Информацию об этом распространил польский портал Topagrar.

По объёму экспорта картофеля Белоруссия уступает лишь Украине (57,11 тыс. тонн), Румынии (11,9 тыс. тонн) и Молдавии (9,92 тыс. тонн). Всего за этот период польские фермеры реализовали за рубеж рекордные 107,5 тыс. тонн картофеля.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко признал нехватку картофеля в отечественных магазинах. Он объяснил это тем, что фермеры якобы продали всю продукцию в Россию, где также наблюдался дефицит.

Ранее Лукашенко предложил своим чиновникам «по-военному» решать проблемы с дефицитом картофеля. Он посетил Гродненскую область и пообщался с главой региона Юрием Караевым, который признался, что урожай картофеля на этот раз меньше, чем в прежние годы, но свои потребности область закрывает.