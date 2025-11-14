Замглавы Ялты уволили ещё до задержания по обвинению в крупной взятке

Заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову уволили ещё 10 ноября — за несколько дней до того, как силовики задержали её по делу о крупной взятке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«К заместителю главы администрации города Ялта — начальнику департамента строительства и благоустройства администрации города Ирине Евгеньевне Беломестновой применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения», — сказали представители администрации в беседе с РИА «Новости».

На данный момент Беломестнова находится под стражей — она проведёт в СИЗО следующие два месяца. Как ранее писал Life.ru, следствие подозревает её в получении 2,5 миллиона рублей за заключение муниципальных контрактов на реконструкцию и капремонт детского сада.