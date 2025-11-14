Педиатр предупредила о риске гайморита и отита при промывании носа младенцам

Промывание носа младенцам под напором категорически запрещено — эта процедура может привести к слепоте и другим тяжёлым осложнениям. Об этом заявила педиатр Назрин Алиева, комментируя случай с московским ребёнком, которому потребовалась операция после такой процедуры.

«У детей раннего возраста анатомически очень узкие носовые ходы, а околоносовые пазухи расположены близко. Сильный поток жидкости может протолкнуть инфицированное содержимое глубь — в слуховые трубы или пазухи», — пояснила врач в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», отметив, что это приводит к отиту, гаймориту и даже воспалению глазницы.

Специалист подчеркнула, что в домашних условиях допустимо только щадящее очищение: изотонические солевые капли и мягкая аспирация слизи специальными устройствами. Использование шприцев, спринцовок или «груш» создаёт риск аспирации жидкости в дыхательные пути и распространения инфекции.

Напомним, в Москве годовалый ребёнок чуть не лишился зрения после домашнего промывания носа — инфекция распространилась в глазницу. Как рассказала мама мальчика, после процедуры насморк временно прошёл, но через четыре дня у малыша опух глаз и вернулась температура, потребовалась срочная госпитализация.