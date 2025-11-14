Российские военные и подразделения КНДР проводят совместное разминирование территории Курской области. В ходе работ они обнаруживают взрывные устройства, замаскированные под книги и детские игрушки, рассказал сапёр с позывным Амур.

Как уточнил военнослужащий в разговоре с RT, сапёры обезвреживают мины производства стран НАТО различных типов: противотанковые, противопехотные, магнитные и самодельные снаряды. Амур отметил, что сотрудничество с товарищами из КНДР продолжается уже два месяца, и стороны смогли наладить взаимодействие, включая изучение корейских команд.

Ранее военные сообщали, что при отступлении из Красногорского Запорожской области ВСУ активно применяли нестандартные средства минирования, включая противопехотные мины в виде хоккейных шайб и неразорвавшиеся элементы реактивных снарядов «лампочки». Как отмечают военные, такие мины, сброшенные с дронов, представляют особую опасность, поскольку способны нанести тяжёлые травмы и часто маскируются под обычные предметы.