Вспышка балла Х вновь произошла на Солнце и попала на видео

На Солнце зафиксирована вторая по мощности вспышка текущего года, достигшая уровня X4.05. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Вспышка балла Х вновь произошла на Солнце. Видео © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Эпицентром явления вновь выступила активная область 4274, которая находится в северном полушарии светила. Именно этот участок двумя сутками ранее сгенерировал рекордную вспышку X5.15, ставшую причиной магнитной бури 11-13 ноября. Астрофизики обратили внимание на аномальный характер энерговыделения в данной зоне, чьи скромные размеры не соответствуют производимой мощности.

«Мощные вспышки в центре начались еще 2-3 недели назад, когда он был на обратной стороне Солнца и, по-видимому, стали тогда одной из причин изменения движения объекта 3I/ATLAS, попавшего под прямые удары выброшенных плазменных облаков. После этого взрывная активность в центре, по сути, уже не прекращалась», — поделились учёные.

На текущий момент специалисты отвергают вероятность существенного воздействия нового солнечного события на Землю, несмотря на его исключительную мощность. Объясняя свою позицию, представители института указали на смещение активного центра от направления к нашей планете примерно на 30 градусов за последние двое суток, что создало естественный защитный барьер против возможных геомагнитных возмущений. Полный анализ потенциального воздействия на магнитосферу планеты будет проведён после завершения события.

Ранее Life.ru писал, что сильный выброс плазмы произошёл с Солнца в направлении Земли во время зарегистрированной вспышки. Выброшенное плазменное облако двигалось с отклонением в 20 градусов и было близким к фронтальному. Однако наиболее плотные массы вещества с основным ударным воздействием прошли мимо.